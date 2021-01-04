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Haftalık trafik raporu

28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan trafik raporu..

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:30
Haftalık trafik raporu
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28 Aralık-3 Ocak 2021tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (55) adet  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (12) yaralanmayla ve (43) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (16) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (15) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 663.312 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :

Lefkoşa:18

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Gazimağusa:16

Girne:10

Güzelyurt:4

İskele:7

28 Aralık-3 Ocak 2021tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5149 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 584 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Trafik Raporu
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