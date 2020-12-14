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Haftalık trafik raporu

Polis Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık-13 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan trafik raporu..

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:35
Haftalık trafik raporu
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7 Aralık - 13 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (62) adet 
trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (18) yaralanmayla ve  (44) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.
         Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7)  yer almıştır.
         Kazalarda toplam hasar miktarı 524.900 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :
Lefkoşa : 24
Gazimağusa : 10
Girne : 15
Güzelyurt : 7
İskele : 6
7 Aralık - 13 Aralık 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik 
kontrollerinde, toplam  6311 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 805 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;
     Sürat ( 308 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 74 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 135 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 83 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 118 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
PGM - BASIN SUBAYLIĞI
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Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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