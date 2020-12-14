Haftalık trafik raporu

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (18) yaralanmayla ve (44) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik