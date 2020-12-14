Haftalık trafik raporu

|7 Aralık
|-
|13 Aralık 2020
|tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (62) adet
|trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (18) yaralanmayla ve (44) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.
|Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.
|Kazalarda toplam hasar miktarı 524.900 TL. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir :
|Lefkoşa
|:
|24
|Gazimağusa
|:
|10
|Girne
|:
|15
|Güzelyurt
|:
|7
|İskele
|:
|6
|7 Aralık
|-
|13 Aralık 2020
|tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik
|kontrollerinde, toplam 6311 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 805 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;
|Sürat ( 308 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 74 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 135 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 83 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 118 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
|PGM - BASIN SUBAYLIĞI
14 Aralık 2020 Pazartesi 15:35