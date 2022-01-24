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Haftalık trafik raporu

Polis Genel Müdürlüğü'nün 17 Ocak - 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

24 Ocak 2022 Pazartesi 12:55
Haftalık trafik raporu

17 Ocak - 23 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (61) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (9) yaralanmayla ve (51) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (6) , dikkatsiz sürüş yapmak (37), kavşakta durmamak (3), yakın takip (3) ve diğer etkenler (12) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,189,195 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa:20

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Gazimağusa:16

Girne:12

Güzelyurt:7

İskele:6

17 Ocak - 23 Ocak 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5678 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 773 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 138 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 77 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 94 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 63 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 164 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 7 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 49 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (32 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 88 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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