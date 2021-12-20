banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
En çok yağış alan yerler
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
Yeni haftada yeni rekor!
Yeni haftada yeni rekor!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
Sırada ‘kıtlık’ mı var!
banner405

Haftalık trafik raporu

13 Aralık - 19 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

20 Aralık 2021 Pazartesi 12:46
Haftalık trafik raporu

13 Aralık -19 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (84) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (21) yaralanmayla ve (62) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (22) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (22), kavşakta durmamak (16), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.

banner341
Kazalarda toplam hasar miktarı 861,300 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa

23

Gazimağusa

20

Girne

29

Güzelyurt

7

İskele

5

13 Aralık - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7296 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 651 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 158 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 63 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 19 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 33 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 111 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 2 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 43 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 19 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 31 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 125 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar
Gemide görevli 3 kişi girişte sahte PCR testi ibraz edince tutuklandılar
Gemiyle gelen tır araç içerisinde uyuşturucu madde, kredi ve sim kartlar bulundu
Gemiyle gelen tır araç içerisinde uyuşturucu madde, kredi ve sim kartlar bulundu
Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak
Ahmet Hazar tutuksuz yargılanacak
Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu
Artemis Papasavvas 4 gün daha tutuklu
Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Ali Çelik 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Ölüme neden olmakla suçlanıyor
Ölüme neden olmakla suçlanıyor
Tır aracın torpido gözünde 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde tespit etti
Tır aracın torpido gözünde 3 gr ağırlığında uyuşturucu madde tespit etti
Geriye kalan 7 mültecinin aranması devam ediyor
Geriye kalan 7 mültecinin aranması devam ediyor
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 3 gün tutukluluk
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan şahsa 3 gün tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim