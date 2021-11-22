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Haftalık trafik raporu

15 Kasım 2021- 21 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:55
Haftalık trafik raporu

15 Kasım 2021- 21 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (63) adet trafik  kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (3) ölümle, (12) yaralanmayla ve (48) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazalarda (3) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (17), yakın takip (15) ve diğer etkenler (5) yer almıştır. 

Kazalarda toplam hasar miktarı 715,800 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir; 

Lefkoşa : 25 

Gazimağusa : 13 

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Girne : 16 

Güzelyurt : 6 

İskele : 3 

15 Kasım - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6853 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 861 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir; 

Sürat ( 248 ) , Tehlikeli Sürüş ( 9 ), Dikkatsiz Sürüş ( 26 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 92 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 15 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 27 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 141 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 55 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 61 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 26 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 5 ) ve 107 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. 

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