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Haftalık trafik raporu

18 Ekim - 24 Ekim 2021 tarihleri kapsayan haftalık trafik raporu..

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:31
Haftalık trafik raporu

18 Ekim – 24 Ekim 2021 tarihleri kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam (55) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (13) yaralanmayla ve (41) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (16) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler (10) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 968,500 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 21
Gazimağusa : 8
Girne : 17
Güzelyurt : 4
İskele : 5

18 Ekim -24 Ekim 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 9117 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 800 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 259 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak

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( 93 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep
Telofonu ile Konuşmak ( 125 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 44 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 45 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 38 ),
Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 30 ), “A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak
( 8 ), “B” Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet
Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi
Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 2 ) ve 94 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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