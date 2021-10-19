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Haftalık trafik raporu

11 Ekim - 17 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

19 Ekim 2021 Salı 11:45
Haftalık trafik raporu

11 Ekim  - 17 Ekim 2021   tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (64) adet trafik kazası  meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (7) yaralanmayla ve (56) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (14), yakın takip (14) ve diğer etkenler (10) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 847,600 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

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Lefkoşa

25

Gazimağusa

14

Girne

18

Güzelyurt

5

İskele

2

11 Ekim  - 17 Ekim 2021   tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7501 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 982 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 219 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 24 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 170 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 21 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 146 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 64 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 44 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 34 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 19 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 147 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

                                              

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Haftalık Trafik Raporu
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