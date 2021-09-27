Haftalık trafik raporu

20 Eylül – 26 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (71) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (10) yaralanmayla ve (60) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (15) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri;

süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (18), yakın takip (12) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 677,200 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 30

Gazimağusa : 11

Girne : 16

Güzelyurt : 8

İskele : 6

20 Eylül -26 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (71) adet trafik kontrollerinde, toplam 8921 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 978 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 163 ) , Tehlikeli Sürüş ( 13 ), Dikkatsiz Sürüş ( 23 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç



Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 221 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 80 ), Trafik

Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 104 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 28 ), Muayenesiz Araç

Kullanmak ( 27 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 39 ), “A” Yol Kullanma

İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer

Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 43 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.