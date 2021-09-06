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Haftalık trafik raporu

KKTC’de son bir haftada 70 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Ağustos – 5 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sebepleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 640 bin 200 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

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“Lefkoşa 18, Gazimağusa 20, Girne 23, Güzelyurt 3, İskele 6.”

Aynı hafta içinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 6 bin 918 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 835 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 191 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 72 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 27 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 39 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 134 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 59 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 86), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 19 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 46 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 122 diğer trafik suçları.”

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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