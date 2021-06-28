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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 21 Haziran-27 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu açıkladı..

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:40
Haftalık trafik raporu
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21 Haziran-27 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (56) adet trafik kazası meydana gelmiştir. 

Bu kazalardan (13) yaralanmayla ve  (43) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (21) kişi yaralanmıştır. 

 Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (8), yakın takip (7) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.                                                                
                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 648.140.00 TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                
Lefkoşa            :    25                                                        
Gazimağusa    :    15                                                        

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Girne                :    7                                                        
Güzelyurt         :    6                                                        
İskele                :    3                                                        
                                                                
21 Haziran-27 Haziran 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7493 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 817 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 308 ) , Tehlikeli Sürüş ( 10 ), Dikkatsiz Sürüş ( 19 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 70 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 16 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 29 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 100 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 97 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 3 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 16 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 23 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 104 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
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