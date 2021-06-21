Haftalık trafik raporu

14 Haziran-20 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (58) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (15) yaralanmayla ve (43) hasarla sonuçlanmıştır.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda (18) kişi yaralanmıştır. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (8), yakın takip (7) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 614.150.00 TL'dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.



Lefkoşa : 18



Girne : 12

Güzelyurt : 4

İskele : 6



14 Haziran-20 Haziran 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6260 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 292 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 79 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 22 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 60 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 107 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 45 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 24 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 36 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ) ve 136 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.