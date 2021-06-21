banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 14 Haziran-20 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayımladı..

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:06
Haftalık trafik raporu
banner337

14 Haziran-20 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (58) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (15) yaralanmayla ve  (43) hasarla sonuçlanmıştır. 
Yaralanma ile neticelenen kazalarda (18) kişi yaralanmıştır. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (8), yakın takip (7) ve diğer etkenler (8)  yer almıştır.                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 614.150.00 TL'dir.  
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                
Lefkoşa            :    18                                                        

banner341
Gazimağusa    :    18                                                        
Girne               :    12                                                        
Güzelyurt         :    4                                                        
İskele               :    6                                                        
                                                                
14 Haziran-20 Haziran 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6260 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 842 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                    
Sürat ( 292 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 79 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 22 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 60 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 107 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 45 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 24 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 36 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ) ve 136 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burhan İnan 21 gün hapis yatacak
Burhan İnan 21 gün hapis yatacak
Cemal Özerin 14 gün hapis yatacak
Cemal Özerin 14 gün hapis yatacak
Yargıç teminatı kabul etmedi!
Yargıç teminatı kabul etmedi!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Kundakçılar poliste 3 gün tutuklu kalacaklar
Kundakçılar poliste 3 gün tutuklu kalacaklar
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Boğulma tehlikesi geçirdi
Boğulma tehlikesi geçirdi
Ramadan Binatlılı'nın balyalarını yaktılar
Ramadan Binatlılı'nın balyalarını yaktılar
69 yaşındaki Patrick Victor Wright vefat eti
69 yaşındaki Patrick Victor Wright vefat eti
3 Kişi uyuşturucudan tutuklandı
3 Kişi uyuşturucudan tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim