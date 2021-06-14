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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı'nın 7 Haziran-13 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan trafik raporu..

14 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
Haftalık trafik raporu
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7 Haziran-13 Haziran 2021tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (55) adet  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (15) yaralanmayla ve (40) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (18) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (9), yakın takip (7) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 466,200.00TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa         :20

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Gazimağusa :13

Girne             :17

Güzelyurt       :1

İskele             :4

7 Haziran-13 Haziran 2021tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6163 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 719 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 205 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 73 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 25 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 157 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 39 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 28 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 1 ) ve 130 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Trafik Raporu
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