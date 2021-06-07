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Haftalık trafik raporu

Polis Basın Subaylığı 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporunu yayınladı..

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:13
Haftalık trafik raporu
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31 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (62) adet trafik kazası meydana gelmiştir. 
Bu kazalardan (19) yaralanmayla ve  (43) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (21) kişi yaralanmıştır.                                                                
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (9), yakın takip (7) ve diğer etkenler (11)  yer almıştır.                                                                
                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 1,271,050 TL'dir.
Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                

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Lefkoşa            :    18                                                        
Gazimağusa    :    15                                                        
Girne                :    19                                                        
Güzelyurt         :    5                                                        
İskele               :    5                                                        
                                                                
31 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5599 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 735 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 238 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 17 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 95 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 83 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 93 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 18 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 20 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 114 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.    

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Son Güncelleme: 07.06.2021 13:16
Anahtar Kelimeler:
Haftalık Trafik Raporu
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