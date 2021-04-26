banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Haftalık trafik raporu

19 Nisan-25 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporu..

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
Haftalık trafik raporu
banner337

19 Nisan-25 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (42) adet trafik kazası meydana gelmiştir. 

Bu kazalardan (11) yaralanmayla ve  (31) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (11) kişi yaralanmıştır.                        

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (12) , dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (10), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.                                                                
                                                                
Kazalarda toplam hasar miktarı 364.400 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.                
                                                                
Lefkoşa            :   14                                                        
Gazimağusa    :    8                                                        

banner341
Girne                :   14                                                        
Güzelyurt         :    4                                                        
İskele               :    2                                                        
                                                                
19 Nisan-25 Nisan 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4456 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 428  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;                                                                
Sürat ( 128 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 11 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 28 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 13 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 68 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 49 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 8 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 10 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 2 ) ve 89 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Trafik Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 benzer sabıkası var!
12 benzer sabıkası var!
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
İnsan kaçakçılığı zanlıları 8 gün daha poliste kalacak
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Hüseyin Özvurulmuş cezaevine gönderildi
Hüseyin Özvurulmuş cezaevine gönderildi
Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak
Abimbola Andrew Olaiya tutuksuz yargılanacak
Ali Arayıcı cezaevine gönderildi
Ali Arayıcı cezaevine gönderildi
Yasağı takmayan çok!
Yasağı takmayan çok!
Gazimağusa'da darp!
Gazimağusa'da darp!
Haspolat Meslek Lisesi'nde hırsızlık!
Haspolat Meslek Lisesi'nde hırsızlık!
Darp zanlısı Şükrü Koç mahkemeye çıkarıldı
Darp zanlısı Şükrü Koç mahkemeye çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim