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Haftalık trafik raporu

KKTC'nin 8 Şubat-14 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan trafik raporu..

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:08
Haftalık trafik raporu
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8 Şubat-14 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (14) adet  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (4) yaralanmayla ve (10) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (6) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (5) , dikkatsiz sürüş yapmak (2), yakın takip (4) ve diğer etkenler (3) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 187.800'dür. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir."

Lefkoşa:6

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Gazimağusa:5

Girne:0

Güzelyurt:3

İskele:0

8 Şubat-14 Şubat 2021tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 887 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 18 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 3 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 4 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 1 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 2 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ) ve 3 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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Haftalık Trafik Raporu
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