Güzelyurt’ta uyuşturucu: 1 kişi tutuklandı

17.07.2019 tarihinde, 11:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından H.H.(E-37)’nin kalmakta olduğu ikametgaha mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada, söz konusu şahıs polisleri görmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın dışına attığı tespit edilmiştir. Akabinde söz konusu ikametgahta yapılan aramada uyuşturucu içerdiğine inanılan 5 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturmada devam etmektedir.