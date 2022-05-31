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Güzelyurt’ta trafik kazası!

31 Mayıs 2022 Salı 13:08
Güzelyurt’ta trafik kazası!

Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olan 1 kişi de tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece 23.30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Özden Can Altınkaya (E-21) 56 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KP 677 plakalı araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Park halinde bulunan Kemal Özikiz’e ait SE 632 plakalı araca çarpan KP 677 plakalı araç, Çelebi Ilık’a ait ikametgahın bahçe kapısına ve 3 çöp bidonuna çarptı. Duramayarak yoluna devam eden araç, Üner Güreşcioğlu’na ait ikametgahın bahçe kapısına ve bahçeyi çevreleyen beton duvara, sonra da kaldırıma çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan KP 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda Delibaş (K-21) ve Zeynep Seçil (K-22), ambulans ile kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. KP 677 plakalı araç sürücüsü Özden Can Altınkaya ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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