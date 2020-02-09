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Güzelyurt’ta Askeri Bölge İhlali

Güzelyurt’ta Askeri Bölge İhlali

09 Şubat 2020 Pazar 15:40
Güzelyurt’ta Askeri Bölge İhlali

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı yollardan güneye geçen ve sonrasında yeniden KKTC’ye giriş yapmak isterken yakalanan Mostafa Pireh Zadi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez, zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiğini belirtti. Polis,  08 Şubat 2020 tarihinde zanlı Mostafa Pireh Zadi’nin saat 16.40 raddelerinde Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edildiğini belirterek, zanlının 18 Ocak 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan arkadaşıyla giriş yapıp, iki gün sonra yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını ve arkadaşının Lokmacı’ya gelerek  polise teslim olduğunu anlattı.

Zadi, 20 Gün Güney’de Kaçak Yaşadı

Polis, zanlının ise 8 Şubat 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta kaldığını ve askeri bölgeyi ihlal ederken yakalandığını mahkemeye aktararak, olayın halen soruşturulduğunu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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