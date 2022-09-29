Güzelyurt’a bahçe hırsızlığı gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin pek çok bahçeden çaldığı tespit edildi

Güzelyurt’ta nar çaldığı gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin 2021’den beri pek çok bahçeden meyve çaldığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 25 Eylül’de 600 kilo nar çaldığı gerekçesiyle tutuklanan iki kişi Z.K.(E-44) ve T.K.(E-22)’nin sorgulanmasında, Z.K.’nin, isminin baş harfleri M.T.(E-47) olan bir kişiyle 2021'den beri Güzelyurt bölgesinde bulunan muhtelif narenciye ve nar bahçelerinden toplam 40 torba nar, 32 torba mandalina, 10 torba soğan, 15 torba limon, 13 torba portakal ve 25 kasa erik çaldığı tespit edildi. M.T.’nin de tutuklandığı belirtildi.