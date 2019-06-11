Güzelyurt Telekominikasyon Dairesi’nde hırsızlık

05.06.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi’nin zemin kısmında bulunan jeneratör odasının penceresi hasar yapılarak açıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet araç aküsü ve araç park yerinde bulunan daireye ait van araç içerisinden 500 m harici, 350 m ince telefon kablosu, alet çantasında muhafaza edilen muhtelif el aletleri çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada S.C.(E-34) ve İ.S.(E-38) tutuklanmış olup yapılan ileri soruşturma da bahse konu yerden çalınan 2 adet akünün başka bir iş yerine satılmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.