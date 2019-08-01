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Güzelyurt'ta kaçak operasyonu...

Polis ekiplerinin Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlılar Dilawar Khan ve Nasır Nasır tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Güzelyurt'ta kaçak operasyonu...

Polis ekiplerinin Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlılar Dilawar Khan ve Nasır Nasır tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
Güzelyurt'ta kaçak operasyonu...

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Sönmez olayla ilgili bulguları aktardı. Sönmez, 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında Güzelyurt Akçay bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlılar Dilawar Khan ve Nasır Nasır’ın yapılan kimlik kontrollerinde 2016 yılından itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların neden ve ne maksatla KKTC'de bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapda 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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