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Güzelyurt'ta hırsızlık!

49 yaşındaki şahıs tutuklandı..

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:56
Güzelyurt'ta hırsızlık!

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24.08.2021 tarihinde Güzelyurt’da; C.T.(E-49)’nin bir şahsa ait ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan araç içerisinden 2 adet kapı anahtarı, 1 adet çek defteri ile içerisindeki 4 adet boş çek yapraklarını, 1 adet el aleti ve 21 TL nakit parayı, bir iş yerinde tamir amaçlı bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarını, Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarı ile birlikte beş adet anahtarı çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Hırsızlık
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