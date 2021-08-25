Güzelyurt'ta hırsızlık!

24.08.2021 tarihinde Güzelyurt’da; C.T.(E-49)’nin bir şahsa ait ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan araç içerisinden 2 adet kapı anahtarı, 1 adet çek defteri ile içerisindeki 4 adet boş çek yapraklarını, 1 adet el aleti ve 21 TL nakit parayı, bir iş yerinde tamir amaçlı bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarını, Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinden araca ait 1 adet kontak anahtarı ile birlikte beş adet anahtarı çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.