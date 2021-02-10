Güzelyurt'ta hırsızlık

02.02.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Güzelyurt’ta, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Albulut Bilgisayar isimli işyerinin tuvalet camı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet cep telefonu, 7 adet tablet, 3 adet 32 Gb hafıza kartı, 2 adet kulaklık ve 1 adet oyuncu bilgisayar kasasının çalındığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada çalınan mallar K.Y.(E-23)’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-16) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.