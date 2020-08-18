banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
476.616
DOLAR
7.3764
STERLİN
9.7708
EURO
8.7737
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Güzelyurt'ta hırsızlık

2 kişi tutuklandı..

18 Ağustos 2020 Salı 11:01
Güzelyurt'ta hırsızlık
banner337
banner351

banner341
01.02.2020 - 24.07.2020 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Turgut Özal Caddesi üzerinde, Hüseyin MİTOĞLU’na ait ikametgahın avlusunda bulunan ambarın penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet bisiklet, 2 çift akü şarj kablosu, 2 adet elektrikli parlatma aleti, 1 adet pilli matkap, 1 adet küçük spiral makinesi, 1 adet mermer kesme aleti, 1 adet elektrikli zımpara makinesi, 2 adet araba aküsü, 1 adet araç yıkama makinesi, 1 adet elektrikli araç şarj etme cihazı, 1 adet zincirli kantar, 1 adet at eğeri ve dizginleri, 1 adet bakır tava ile çeşitli araç tamir anahtarları çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-22) ve K.T.(K-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2020 11:24
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurtta HırsızlıkHüseyin Mitoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağıl'da yangın!
Ağıl'da yangın!
İzinsiz dedektör tasarrufu!
İzinsiz dedektör tasarrufu!
Para karşılığı adam öldürmek için anlaştılar!
Para karşılığı adam öldürmek için anlaştılar!
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Yat soygununda mahkeme kararını verdi
Uyuşturucu davası yön değiştirdi
Uyuşturucu davası yön değiştirdi
Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı
Şarap açacağı ile kuzenini yaraladı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar
Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar
Kadına şiddet hız kesmiyor
Kadına şiddet hız kesmiyor

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim