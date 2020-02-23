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Güzelyurt'ta bıçaklı kavga 9 tutuklu

Güzelyurt’ta narenciye kesim işçisi olan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga olayında tutuklanan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt'ta bıçaklı kavga 9 tutuklu

Güzelyurt’ta narenciye kesim işçisi olan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga olayında tutuklanan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

23 Şubat 2020 Pazar 13:45
Güzelyurt'ta bıçaklı kavga 9 tutuklu
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Güzelyurtta bıçakkavga 9 tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta narenciye kesim işçisi olan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga olayında tutuklanan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. 

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, zanlıların Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz tavır hareket suçlarından; zanlı Ömer Sarıdal’ın ise Yaralama, Kanunsuz bıçak tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, Güzelyurt’ta saat 17.00’de 22.02.2020 tarihinde umumi bir yer olan Açık Pazar alanının arkasındaki toprak yol içinde topladıkları portakal sırasına girdikleri gerekçesiyle zanlılar  Ömer Sarıdal, Abdurrazzak Sarıdal, Mustafa Sarıdal, Ferhat Sarıdal’ın bir taraf, Necati Kurtboğan, Ömer Kurtboğan, Koçali Kurtboğan, Ramazan Kurtboğan ve Ali Kurtboğan’ın diğer taraf, elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurup bir kavgada yer aldıklarını anlattı. Polis, kavga anında zanlı Ömer Sarıdal’ın  Necati Kurtboğan, Ömer Kurtboğan, Koçali Kurtboğan, Ramazan Kurtboğan ve Ali Kurtboğan’ı bıçakla kesiler atarak hafif yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların arasında daha önceden husumet olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Ömer Sarıdal, karşı tarafın babasına bıçakla saldırdığını, babasını kurtarmaya çalıştığını ve daha önceden de kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 23.02.2020 15:09
Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtBıçakKavga
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