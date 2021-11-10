Güvercinlik Sınır Bölgesi’nde mülteciler yakalandı

Güvercinlik Sınır Bölgesi’nden Güney’e geçmeye çalıştıkları sırada tespit edilerek yakalandılar.

10 gün önce sandal ile 13 kişilik grup ile gelen 2 kişi tutuklanırken 11 kişi aranıyor.

İnsan tacirlerine 3’er bin dolar veren 2 kişi polis tarafından yakalanıp Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirilerek PCR testlerinin yapılmasının ardından Pirhan’daki Pandemi Yurdu’na götürüldüler.

Ayrıca dün akşam yakalanan 3 kişi ise verdikleri ifade de sandal ile Suriye’den getirildiklerini yasal olmayan yollar ile adaya girdiklerini ve Güney’e kaçmak isterken yakalandıklarını, kendilerini adaya bırakan insan tacirlerine ise 4’er bin dolar verdiklerini söylediler.

Polis yakalanan diğer 2 kişi ile birlikte 3 kişi ile toplam 5 kişi olmak sureti ile onları da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirerek PCR testlerinin yapılmasının ardından Pandemi Yurdu’na daha sonra ise Türkiye’ye gönderileceklerini söyledi. (MHA)