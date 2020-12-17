banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.334
DOLAR
7.7561
STERLİN
10.5358
EURO
9.4827
Devlet hekimi meyhane de açsın gece kulübü de!
Devlet hekimi meyhane de açsın...
Herkes ekmek peşinde
Herkes ekmek peşinde
Pandemi doktorları gerçekten yoğun mu?
Pandemi doktorları gerçekten yoğun mu?
Yasak değil, denetim ve kontrol
Yasak değil, denetim ve kontrol
banner376

Güpegündüz hırsızlık yaptı!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Vıctor Sopuluchukwu Okoye mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Aralık 2020 Perşembe 10:40
Güpegündüz hırsızlık yaptı!
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Emin olayla ilgili bulguları aktardı.

banner341
Emin huzurda bulunan zanlı Victor Sopuluchukwu Okoye’nin 13 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00 - 14.30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin M.H’ye ait FJ 127 plakalı aracının sol ön koltuğu üzerindeki siyah renk erkek kol çantası ve içerisinde bulunan siyah renkteki deri cüzdan içerisinde 1200 tl nakit para, numarasını bilmediği TC ve KKTC sürüş ehliyeti, 17123140033 numaralı TC Kimlik kartını çalındığının bildirilmesi üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ikametgâhında yapılan aramada sirkat edildiği belirtilen yukarıda tafsilatı verilen eşyaların tümü ve 470 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Vıctor Sopuluchukwu OkoyeLEFKOŞADA HIRSIZLIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahkeme affetmedi
Mahkeme affetmedi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Kavga esnasında müştekinin kafasında cam şişe kırdı
Kavga esnasında müştekinin kafasında cam şişe kırdı
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
Muzaffer Girgin tutuklu yargılanacak
Muzaffer Girgin tutuklu yargılanacak
150 dolara fuhuş yaptırmak istediler
150 dolara fuhuş yaptırmak istediler
Gemikonağı'nda bıçaklama
Gemikonağı'nda bıçaklama
2 ani ölüm
2 ani ölüm
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim