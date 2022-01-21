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Güneye kaçak geçerken yakalandılar: Zanlılardan biri polisi ısırıp kaçtı!

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitmek için gizli ittifak yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ferhat Bekar, Kabulo Jessy Kasoma, Kabasele Dorcas Mputu, Paschal Olubeube Odıonye, Shedrack Nduka, Chidiebere Peter Nwosu, Brent Tamuton Atum mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ocak 2022 Cuma 15:00
Güneye kaçak geçerken yakalandılar: Zanlılardan biri polisi ısırıp kaçtı!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Ferhat Bekar, zanlı 2 Kabulo Jessy Kasoma, zanlı 3 Kabasele Dorcas Mputu, zanlı 4 Paschal Olubeube Odıonye, zanlı 5 Shedrack Nduka, zanlı 6 Chidiebere Peter Nwosu, zanlı 7 Brent Tamuton Atum’ın Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak, Polisi Darp ve Yasal Tutukluluktan Firar suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

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Polis, 20.01.2022 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Akıncılar-Lefkoşa’da Tabahana diye bilinen bölgede bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Ferhat Bekar’ın (E-27) kullanımında bulunan TLV 999 plakalı araçta yapılan kontrolde aynı araçta yolcu olarak bulunan Kabulo Jessy Kasoma (E-19) Kabasele Dorcas Mputu (K-24), Paschal Olubeube Odıonye (E-26), Chukwuebuka Shedrack Nduka (E-31), Chidiebere Peter Nwosu (E-45) ve Brent Tamuton Atum (E-25) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmeleri konusunda ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini ve adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı 4’ün suçüstü gereği tutuklu bulunduğu sırada görevli bir polis memurunun sağ kolundan ısırıp göğsünden elleri ile itmek sureti ile darp ettikten sonra yasal tutukluluktan firar ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların yasal statüleri ile ilgili statülerinin araştırılması gerektiğini, zanlı-1, zanlı-4, zanlı-7’nin itiraf içerikli gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması durumunda yasal olmayan yollardan KKTC’den kaçma ihtimali olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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