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Güneye geçemeden yakalandılar!

Alayköy’de askeri bölgeye yakın arazi içerisinde gece yarısı Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile gizli ittifak kurdukları iddiası ile tespit edilerek tutuklanan zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue Takam mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

09 Nisan 2021 Cuma 13:45
Güneye geçemeden yakalandılar!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Toykan Gülerler zanlıların bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak oluşturmak suçlamasına methaldar olduğunu söyledi.

Polis 9 Nisan 2021 tarihinde saat 02.30' da Alayköy'de boş vaziyette bulunan askeri bölgeye yakın Malişka Gece Kulübü avlusu içerisinden Güney Kıbrıs’a geçmek için toplandıklarını belirtti.

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Gülerler zanlıların henüz askeri bölgeye geçmeden söz konusu avlu içerisinde gizlenmiş bir vaziyette tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlılardan 1 tanesinin gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili aranan 3 kişinin daha olduğunu alınması gereken birçok ifade ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısa Kaçak GeçişAlayköy Askeri Bölge
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