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Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:48
Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

Güneyden çalınan traktör sayısı 4’e yükseldi zanlıların tutukluluk süresi 6 gün uzatıldı

29.6.19 – 01.07.19 tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan sirkat ettikleri 4 adet traktörü Güvercinlik-Çayönü köyleri arasında yasal olmayan yollardan KKTC’ye getiren Çayönü sakinleri Mustafa Bayır ve kardeşi Cuma Bayır, amcaoğlu Mustafa Bayır ve İbrahim Karabulut 1.7.19 tarihinde Gazimağusa belediye çöplüğü yakınlarında çalmış oldukları traktörün yanında tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Gümrüksüz mal tasarrufu, 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçlarından zanlılar 2.7.19 ve 5.7.19 tarihlerinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 10.7.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Kemal Onbaşı tutukluluk sürecinde yapmış olduğu tahkikat ile ilgili mahkemeye bilgi verdi. Onbaşı şahadetinde zanlıların 25 Mayıs 2019 – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avgoru köyünden çaldıkları iki traktörü gayrı yasal yollardan KKTC’ye getirdiklerini aktardı. Meseleyle bağlantılı olarak Mustafa Bayırın yönlendirmesiyle kız arkadaşının polise yalan beyanda bulunduğunu, 4.7.19 tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını belirten Onbaşı traktörlerden birinin sahibinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu anımsattı.

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Emarelerin zanlı 3 Mustafa Bayır’ın kardeşi tarafından saklandığı bu yüzden bulunamadığına değinen Onbaşı Mustafa Bayırın kardeşinin emareleri sakladığını itiraf ederek kardeşini suçtan kurtarmak amacıyla bunu yaptığını itiraf ettiğini aktardı.

Zanlıların ayni tarihlerde Avgoru bölgesinden çaldıkları bir traktörün daha tespit edildiğini belirten Onbaşı bununla ilgili de bir başka şahıs hakkında hırsızlık mal kabulü ve sahtekârlıkla para temini suçundan işlem başlatıldığına değindi.

Tahkikat memuru tahkikatın devam ettiğini, şu ana kadar 2 traktörün bulunduğu, diğer 2 traktörün ise henüz bulunamadığına vurgu yaparak zanlılar aleyhinde 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı Hazan Aksun zanlıların 6 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısTraktörHırsızçaldı
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