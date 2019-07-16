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Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
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Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı

Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı

16 Temmuz 2019 Salı 19:22
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı

Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı

29.6.19-01.07.19 tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan sirkat ettikleri 2 adet traktörü Güvercinlik-Çayönü köyleri arasında yasal olmayan yollardan KKTC’ye getiren Çayönü sakinleri Mustafa Bayır ve kardeşi Cuma Bayır, amcaoğlu Mustafa Bayır ve İbrahim Karabulut 1.7.19 tarihinde Gazimağusa belediye çöplüğü yakınlarında çalmış oldukları traktörün yanında tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Gümrüksüz mal tasarrufu, 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, sirkat ve sahtekârlıkla para temini suçlarından zanlılar 2.7.19 ve 5.7.19 ve 10.7.19 tarihlerinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında toplam 14 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 16.7.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Kemal Onbaşı tutukluluk sürecinde yapmış olduğu tahkikat ile ilgili mahkemeye bilgi verdi. Onbaşı şahadetinde zanlıların 25 Mayıs 2019 – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avgoru köyünden çaldıkları iki traktörü gayrı yasal yollardan KKTC’ye getirdiklerini aktardı. Meseleyle bağlantılı olarak Mustafa Bayır’ın yönlendirmesiyle kız arkadaşının polise yalan beyanda bulunduğunu, 4.7.19 tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını belirten Onbaşı traktörlerden birinin sahibinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu anımsattı.

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Emarelerin zanlı 3 Mustafa Bayır’ın kardeşi tarafından saklandığı bu yüzden bulunamadığına değinen Onbaşı Mustafa Bayırın kardeşinin emareleri sakladığını itiraf ederek kardeşini suçtan kurtarmak amacıyla bunu yaptığını itiraf ettiğini aktardı.

Zanlıların aynı tarihlerde Avgoru bölgesinden çaldıkları bir traktörün daha tespit edildiğini belirten Onbaşı bununla ilgili de bir başka şahıs hakkında hırsızlık mal kabulü ve sahtekârlıkla para temini suçundan işlem başlatıldığına değindi.

Tahkikat memuru Onbaşı zanlıların bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığına vurgu yaparak teminata bağlanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı Hazan Aksun KKTC vatandaşı olan zanlıların yurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 1000’er TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin imza edeceği 75000’er TL şahsi kefalet senedi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Son Güncelleme: 16.07.2019 19:28
Anahtar Kelimeler:
çaldıTraktörKıbrısGüney
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