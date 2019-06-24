Güneyden çaldığı 2 aracı KKTC ye getiren zanlıya 4 gün daha tutukluluk emri. 2 araç ve 2 kişi aranıyor

Nisan 2019 ayı içerisinde 10 günlük süre içerisinde Güney Kıbrıs’ tan kiraladığı 2 aracı yasal olmayan yollardan KKTC ye getiren ve birini hurdacıya satan diğerini de kullanımında olduğu esnada polis tarafından tespit edilerek el konulduktan sonra tutuklanan Yaser Y. Abdalbagı Kolthoum ek tutukluluk emri için bugün 24.6.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Zanlının yabancı uyruklu olması, KKTC ye yasal olmayan yollardan giriş yapması ve yasal statüsü olmadan ikamet etmesi nedeniyle zanlının serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme ve kaçma olasılığının yüksek olduğuna vurgu yapan Yücetürk zanlının tutukluluğunun 4 gün daha devam etmesi konusunda emir verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. MHA