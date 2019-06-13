Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı
11.6.19 tarihinden bugüne değin 2 gün tutuklu kalan zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olayın tahkikatını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının bundan sonraki safhada tahkikata etki etme ihtimali olmadığına vurgu yaptı ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti.
Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)