Güney’den araç sirkat olayında 1 zanlı daha serbest kaldı

10.6.2019 tarihinde GKRY de sakin Kypros Michaelide isimli Rum şahsın şirketine ait NDM 892 plaka nolu kiralık aracın çalınarak yasa dışı yollardan KKTC’ye getirildikten sonra araç sahibinden 15000 Euro para talep edilmesiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 6 zanlıdan 3’ ü aynı gün, 1’ i 11.6.19 günü ve 2’ si de 12.6.19 tarihinde tutuklanmıştı. Sürdürülen soruşturma sonucunda olayla bağlantıları olmadığı tespit edilen M.F.M, S.M.Q ve A.P isimli bayan serbest bırakılmıştı. Geriye kalan 3 zanlıdan biri olan KKTC vatandaşı zanlı T. Y aleyhine çalmak kastıyla mal isteme ve gümrüksüz mal tasarrufu suçundan ayrı bir dosya tanzim edildi.

11.6.19 tarihinden bugüne değin 2 gün tutuklu kalan zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olayın tahkikatını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının bundan sonraki safhada tahkikata etki etme ihtimali olmadığına vurgu yaptı ve zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)