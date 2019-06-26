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Güneyden araç hırsızlığına 1 zanlı daha eklendi

Güneyden araç hırsızlığına 1 zanlı daha eklendi

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:05
Güneyden araç hırsızlığına 1 zanlı daha eklendi

Güneyden araç hırsızlığına 1 zanlı daha eklendi

Güney Kıbrıs’tan kiraladığı araçları yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirerek pazarlamaya çalışan ve halen poliste tutuklu bulunan Mısır uyruklu Y.Y.A. K’un işlemiş olduğu Gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla ilgili 25.6.19 tarihinde M.Y isimli bir zanlı daha tutuklandı.

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Zanlı bugün 26.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Löğmen Yücetürk yemin tahtında mahkemeye aktardığı şahadetinde, halen poliste tutuklu bulunan Mısır uyruklu Y.Y.A.K isimli zanlının güneyden kiraladığı 2 aracı parçalayıp satmak maksadıyla yasal olmayan yollardan KKTC ye getirdiğini, bu araçların bulunarak emare olarak alındığını aktardı.  Cep telefonlarından yapılan incelemede zanlı M.Y nin sosyal medya üzerinden Mısır uyruklu Y.Y.A.K ile araç resimleri, plakaları, geliş şekli ve satılabilecek fiyatları konusunda mesajlaştıklarının tespit edildiğini aktaran Yücetürk zanlının tutuklandığını belirtti. Zanlının verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği ancak Y.Y.A.K yı tanıdığını ve mesajlaştığını kabul ettiğini belirten Yücetürk zanlının, mesajları yazarken amacının Mısır uyruklu Y.Y.A.K yi başından savmak olduğu iddiasında bulunduğunu aktardı.

Yücetürk, zanlının beyanları doğrultusunda tahkikatını salimen sürdürebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAraççaldıHırsız
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