Güneyden araç hırsızlığına 1 zanlı daha eklendi

Güney Kıbrıs’tan kiraladığı araçları yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirerek pazarlamaya çalışan ve halen poliste tutuklu bulunan Mısır uyruklu Y.Y.A. K’un işlemiş olduğu Gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla ilgili 25.6.19 tarihinde M.Y isimli bir zanlı daha tutuklandı.

Yücetürk, zanlının beyanları doğrultusunda tahkikatını salimen sürdürebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)