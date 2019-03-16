Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi

GÜNEY’DEN ARABA SİRKATİNE 1 ZANLI DAHA EKLENDİ

13 Mart 2019 tarihinde narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs plakalı EEN 484 plakalı çift kabin aracı sirkat ederek yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirdiklerini belirlediği M.B ve C.B isimli 2 zanlıyı tutuklamıştı. Her iki zanlı 15.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 2 gün süreyle tutukluluk emri alınmıştı. Tahkikat memuru Raif Safa mahkemeye verdiği bilgide konu aracın yasal sahibi olan Güney Kıbrıs sakini Panayiota Karyos isimli kadının Polise gelerek zanlılar aleyhine şikâyetçi olduğunu, Güney Kıbrıs’ da bir benzin istasyonunda görüntülenen aracın CD’ye aktarılmış görüntüleri kendisine teslim ettiğini, emare aldığını belirtmişti. Kamera görüntülerini incelediğini, araçta bulunan 4 kişi den ikisinin zanlılar olduğunu saptadığını belirten tahkikat memuru diğer iki kişinin aranmakta olduğunu belirterek zanlılara 7 gün tutukluluk emri verilmesini talep etmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda 15 Mart 2019 tarihinde saat 2100 sıralarında aranan iki şahıstan biri olan Gazimağusa sakini O.Ç Polisin başarılı çalışması sonucu tespit edilerek tutuklandı.

16.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili olgular tahkikat memuru tarafından aktarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa’nın aktardığı bilgide zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve suçun işleniş şekliyle ilgili detaylı bilgi verdiğini söyledi. Aranmakta olan çek yaprakları yanında bir şahsın daha aranmakta olduğunu belirten tahkikat memuru zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)