Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Ahmad, cinayeti işlediğini itiraf etti
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner307

Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi

Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi

16 Mart 2019 Cumartesi 16:30
Güney’den araba sirkatine 1 zanlı daha eklendi

GÜNEY’DEN ARABA SİRKATİNE 1 ZANLI DAHA EKLENDİ                                                             

13 Mart 2019 tarihinde narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs plakalı EEN 484 plakalı çift kabin aracı sirkat ederek  yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirdiklerini belirlediği M.B ve C.B isimli 2 zanlıyı tutuklamıştı. Her iki zanlı 15.3.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 2 gün süreyle tutukluluk emri alınmıştı. Tahkikat memuru Raif Safa mahkemeye verdiği bilgide konu aracın yasal sahibi olan Güney Kıbrıs sakini Panayiota Karyos isimli kadının Polise gelerek zanlılar aleyhine şikâyetçi olduğunu, Güney Kıbrıs’ da bir benzin istasyonunda görüntülenen aracın CD’ye aktarılmış görüntüleri kendisine teslim ettiğini, emare aldığını belirtmişti. Kamera görüntülerini incelediğini, araçta bulunan 4 kişi den ikisinin zanlılar olduğunu saptadığını belirten tahkikat memuru diğer iki kişinin aranmakta olduğunu belirterek zanlılara 7 gün tutukluluk emri verilmesini talep etmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda 15 Mart 2019 tarihinde saat 2100 sıralarında aranan iki şahıstan biri olan Gazimağusa sakini O.Ç Polisin başarılı çalışması sonucu tespit edilerek tutuklandı.

16.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili olgular tahkikat memuru tarafından aktarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa’nın aktardığı bilgide zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve suçun işleniş şekliyle ilgili detaylı bilgi verdiğini söyledi. Aranmakta olan çek yaprakları yanında bir şahsın daha aranmakta olduğunu belirten tahkikat memuru zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısARABAçaldıKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Evinde yapılan aramada uyuşturucu hap bulundu
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Gökhan Naim cinayetinde Bilal Ahmad’a 2 gün tutukluluk verildi
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Akdoğan 30 yıl hapis yatacak
Kız kardeşini para için tehdit etti
Kız kardeşini para için tehdit etti
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Abi Karatepe tutuklu yargılanacak
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı
Gazimağusa’da uyuşturucu madde zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu madde zanlısı ikisi kadın 3 kişi tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim