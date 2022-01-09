banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan'ın cenazesi yarın
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Bakanlık "devam" dedi
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
banner404

Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı

09 Ocak 2022 Pazar 16:58
Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı

(09-01-2022...MHA) 08.01.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Akyar sınır kapısından kullanımındaki araç ile KKTC’ye geçiş yapan T.K’ın aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada aracının ön yolcu koltuğu altında gizlenmiş vaziyette, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği bulunarak araç sürücüsü T.K suçüstü hali gereği tutuklanarak fişeklere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 09.01.22 tarihinde “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 08.01.22 tarihinde, GKRY bölgesinden gelerek Akyar sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapmakta olan zanlının kullanımındaki aracında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yolcu ön koltuğu altına gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda, 110 adet canlı av fişeği bulunarak emare alındığının ve zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler yanında emare fişeklerin balistik incelemeye gönderileceğini, alınacak görüntüler olduğunu ve zanlının patlayıcı madde ithal veya tasarruf etmesine yönelik izninin olup olmadığı yönünde ilgili makama yazı yazılacak olması nedeniyle tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Alkol tesiri altında kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Kumarhanede unutulan telefonu sirkat eden şahıs mahkemeye çıkarıldı
Hurdacıya sattığı 8 ton hurda ile ilgili izahat veremeyince tutuklandı
Hurdacıya sattığı 8 ton hurda ile ilgili izahat veremeyince tutuklandı
37 yaşındaki uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
37 yaşındaki uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu
Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu
Blessing Agbonselohbor 3 gün poliste kalacak
Blessing Agbonselohbor 3 gün poliste kalacak
Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı
Seks yapmak için buluşan 2 eşcinseli kayda aldı!
Seks yapmak için buluşan 2 eşcinseli kayda aldı!
Kasa hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Kasa hırsızlığı zanlısı tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim