Güney’den aldığı av fişekleri KKTC’ye geçirirken yakalandı

(09-01-2022...MHA) 08.01.22 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da Akyar sınır kapısından kullanımındaki araç ile KKTC’ye geçiş yapan T.K’ın aracında, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada aracının ön yolcu koltuğu altında gizlenmiş vaziyette, KKTC’ye ithali yasak olan toplam 110 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği bulunarak araç sürücüsü T.K suçüstü hali gereği tutuklanarak fişeklere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 09.01.22 tarihinde “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 08.01.22 tarihinde, GKRY bölgesinden gelerek Akyar sınır kapısından KKTC’ye geçiş yapmakta olan zanlının kullanımındaki aracında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yolcu ön koltuğu altına gizlenmiş vaziyette muhtelif markalarda, 110 adet canlı av fişeği bulunarak emare alındığının ve zanlının tutuklandığını belirten tanık, ayni gün zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler yanında emare fişeklerin balistik incelemeye gönderileceğini, alınacak görüntüler olduğunu ve zanlının patlayıcı madde ithal veya tasarruf etmesine yönelik izninin olup olmadığı yönünde ilgili makama yazı yazılacak olması nedeniyle tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)