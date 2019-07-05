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Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu

Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu

05 Temmuz 2019 Cuma 19:35
Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu

Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu

29.6.19 – 01.07.19 tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan sirkat ettikleri IMT 533 model kırmızı renk traktörü Güvercinlik – Çayönü köyleri arasında birinci derecede askeri yasak bölgeden KKTC’ ye getiren Çayönü sakinleri Mustafa Bayır ve kardeşi Cuma Bayır, amca oğlu Mustafa Bayır ve İbrahim Karabulut 1.7.19 tarihinde Gazimağusa belediye çöplüğü yakınlarında çalmış oldukları traktörün yanında tespit edilerek tutuklanmışlardı.

2.7.19 tarihinde zanlılar mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 5.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Kemal Onbaşı yemin tahtında verdiği bilgide traktör sahibi Güney Kıbrıs vatandaşı Rum’un 4.7.19 tarihinde polise gelerek şikâyetçi olduğunu aktardı. Onbaşı şahadetine devamla şikâyetçinin emare traktörü tanıdığını, eskiden çekilmiş resimleri ibraz ettiğini ve traktörünün üzerindeki aparatları ile birlikte çalındığına dair ifade verdiğini aktardı.

Zanlı 1,2 ve 3 ün itiraf niteliğinde olmayan birer gönüllü ifade verdiklerini, zanlı 4 ün de itiraf niteliğinde bir beyanı olmasına rağmen ifade vermediğini anımsatan Onbaşı,  bu ana kadar zanlı 2 ve 3 ün vermiş oldukları gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını aktardı.

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Zanlıların tutukluluk süresince meselenin aydınlatılmasına yönelik hiçbir şekilde polise yardımcı olmadıkları, birbirleriyle çelişkili ifadeler verdikleri ve polislere karşı saygısız davranışlarda bulunduklarına vurgu yapan Onbaşı telefon dökümleri hakkında ilgili daireden henüz bir rapor gelmediğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini belirten Onbaşı, tahkikatını salimen yürütebilmek için zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Daha sonra söz alan savunma avukatı müvekkillerinin suçsuz olmadığını savunarak suçu olmayan bir kişi nasıl polise yardımcı olabilir iddiasında bulundu. Ayrıca aparatlarla ilgili tahkikat memurundan bilgi vermesini istedi. Tahkikat memuru yöneltilen soruya karşılık verdiği cevapta traktörlerin ön kısmında denge unsuru olarak 3 adet ağırlığın bulunduğu, arka kısmında da demir aparatı olması gerekirken bulunmadığı, şikâyetçinin bu aparatların çalındığında yerinde olduğuna dair ifadesinin olduğunu belirtti. Zanlı 4 ile ilgili sorulan bir soruya karşılık tahkikat memuru Onbaşı “ zanlı 4 ilk gün sözlü beyanda bulundu ve avukatıyla görüştükten sonra ifade vereceğini beyan etmişti. Avukatıyla görüştükten sonra kendisini 2 kez sorgulamama rağmen yine ifade vermedi “ cevabını verdi.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
TraktörçaldıHırsızGüney Kıbrıs
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