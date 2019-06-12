Güney Kıbrıs’tan çalınan kiralık araç KKTC’de bulundu tutuklu sayısı 6 olurken bulunan araçta uyuşturucu çıktı

GKRY’de sakin araç işletmecisi Kypros Michaelide, şirketine ait NDM 892 plaka nolu beyaz renk BMW marka kiralık aracının çalındığı ve KKTC’de olduğuna dair tespiti olduğuna dairi 10.6.19 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetçi ayrıcı kendisini aynı gün telefonla arayan bir şahsın “araban mafyanın elinde, 15000 Euro getirmezsen araban parçalanacak” dediği konusunda da polise bilgi vermişti. Aynı akşam şikayetçinin de hazır bulunduğu polis tarafından yapılan operasyonda zanlı 1 M. A, zanlı 2 M. F.M ve zanlı 3 S. M.Q operasyon mahallinde, zanlı T.Y’da 11.6.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı. Ancak çalıntı araç bulunamamıştı

11.6.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar aleyhine bir gün tutukluluk emri alınmıştı.

Çalıntı araç plakası değişmiş olarak bulundu. Zanlı sayısı 6 oldu

Sürdürülen tahkikat sonucu kayıp olan kiralık araç 11.6.19 tarihinde Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde ön plakası olmadan, arka plakası da “16 NEA 38 olduğu halde bir polis ekibi tarafından tespit edilerek durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün GKRY’de sakin zanlı 5 Y.Y. A K ve yanında yolcu olarak bulunan bayanın da GKRY’de sakin zanlı 6 A. P olduğunu tespit etti. Araç içerisinde yapılan aramada çalıntı kiralık araca ait kırmızı renk üzerine yazılmış NDM 892 nolu araç plakası bulan polis konu plakayı emare olarak aldı. Aramanın devamında, zanlı 5 Y.Y.A.K nin çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında Hint keneviri türü madde bulunması üzerine emare olarak alındı ve her iki zanlı polis tarafından tutuklandı.

12.6.19 tarihinde 6 zanlı ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten Polis mensubu Löğmen Yücetürk yeni gelişmelerle ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Yücetürk şahadetinde zanlı 5 in verdiği gönüllü ifadesinde bahse konu aracı, yasa dışı yoldan KKTC’ye getirdiğini, amacının kiralık aracı kuzeyde satmak olduğunu aktardı. Eski kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği zanlı 6 ile Gazimağusa’da buluştuklarını ve bir gece Gazimağusa’da kaldıklarını aracının arka plakasını 10.6.19 tarihinde bir üniversitenin içerisinde park halindeki bir araçtan söktüğünü itiraf ettiğini belirten Yücetürk zanlı 1 ve 4 ile ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

Zanlı 4 ün iş yerinde ve evinde yapılan aramada birçok cep telefonu bulunduğunu, bir tanesinin içinde çalıntı araca ait bilgiler bulunduğunu, telefonların emare alındığını ve incelendiğine vurgu yapan Yücetürk, kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini aktardı. Zanlı 1 in Gazimağusa’da zanlı 4 ile telefonda görüşme yaptığını, çalıntı kiralık aracın resimlerini paylaştıklarını ve araç ile ilgili alınması gereken para konusunda görüşme yaptıklarına vurgu yapan Yücetürk zanlı 1 ve 4 ün 10.6.19 tarihinde saat 17.20 de konuştukları ve birbirlerine resim aktardıklarının güvenlik kamerasından gözlemlendiğini belirtti.

Tahkikat memuru alınacak ifadeler yanında kamera görüntüleri ile cep telefonlarının incelenmesinin devam ettiğine vurgu yaptıktan sonra tahkikatını salimen yürütebilmesi için 2 gün ek tutukluluk talebi iddia makamı adına hazır olan savcı tarafından bir güne indirildi.

Savunma avukatları tutukluluk süresine itirazda bulunmadı ve tahkikat memuruna birkaç soru yönettikten sonra olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)