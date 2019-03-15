Güney Kıbrıs’tan araba kaçakçılığı zanlılarına 7 gün tutukluluk

13 Mart 2019 tarihinde PGM’ye bağlı narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’tan kanunsuz yollardan KKTC gümrüğü ödenmeden getirilen EEN 484 Güney Kıbrıs plakalı çift kabin binek aracı kullanan M.B ve olaya bağlantısı olduğu belirlediği C. B isimli şahısları tutuklayarak araca el koymuştu. Aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılara 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

15.3.19 tarihinde zanlılar tekrar yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikat memuru Raif Safa gelişmelerle ilgili verdiği şahadetinde bahse konu aracın sahibi olan Panayiota Karyos isimli bayanın Polise gelerek şikayetçi olduğunu, Güney Kıbrıs’da bir petrol istasyonunda güvenlik kamerasından çekilmiş ve CD ye kaydedilmiş görüntüleri kendisine teslim ettiğini belirtti. Tahkikat memuru CD yi izlediğini bahse konu araç içerisinde 4 kişi olduğunu, bunlardan ikisinin zanlı M.B ve C.B olduklarını tespit ettiğini belirterek geriye kalan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattıklarını belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Olguları dinleyen yargıç Umut İnan zanlıların 7 gün daha Poliste tutuklu kalmalarını emretti. (MHA)