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Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

08 Mart 2020 Pazar 16:48
Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi, olguları aktardı. Polis, Zanlı 1 Mehmet Ali Ece, Zanlı 2 Süleyman Ece, Zanlı 3 Fuad Abdullahı Abdi, Zanlı 4 Khader Khalıf Axmed, Zanlı 5 MD Sohel Rana ve Zanlı 6 Muhammad Usman’ın Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Suç İşlemeye

Teşebbüs suçlarıyla tutuklandıklarını belirtti. Polis, 06.03.2020 tarihinde Akıncılar'da, Akıncılar'da sakin Muhammad Usman, aranan S. M., Mehmet Ali Ece ve Süleyman Ece’nin Lefkoşa'da sakin Bangladeş uyruklu MD Sohel Rana, Somali uyruklu Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'i ve ismi henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu erkek şahsı yasadışı yollardan Güney Kıbrıs'a götürmek amacı ile anlaşıp saat 22:45 raddelerinde Süleyman Ece yönetimindeki DJ 045 plakalı araç ile adı edilenleri Güney Kıbrıs'a geçirmek amacı ile Akıncılar Kırklar anayolunda Akıncılar istikametine seyrettiği esnada tespit edildiklerini anlattı. Polis, DJ 045 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, S. M. ve ismi tespit edilemeyen erkek şahsın arandığını belirterek, soruşturma için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali EceSüleyman EceFuad Abdullahı AbdiKhader Khalıf AxmedMD Sohel RanaMuhammad Usman
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