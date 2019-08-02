Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlı mahkemeye çıktı...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, huzurda bulunan zanlı Usama Shahid’in 1 Ağustos tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı esnada görevli askerler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.