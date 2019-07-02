Güney Kıbrıs'tan bu kez de traktör çaldılar

29.6.2019 – 01.07.2019 tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’ tan sirkat ettikleri AMT 533 model kırmızı renk plakasız traktörü Güvercinlik Çayönü köyleri arasında birinci derecede askeri yasak bölgeden KKTC ye getiren Çayönü sakinleri Mustafa Bayır ve kardeşi Cuma Bayır, amca oğlu Mustafa bayır ve İbrahim Karabulut 1 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Tutukluluk sürelerinin devamı için zanlılar bugün 2.7.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yapan polis mensubu Kemal Onbaşı yemin altında verdiği şahadette, aldığı bilgi ışığında 1.7.19 tarihinde saat 16.30 raddelerinde 2,5 mil bölgesindeki belediye çöplüğü civarında zanlıları bahse konu traktörün üzerinde tespit ederek tutukladığını aktardı.

Daha sonra söz alan zanlı avukatlarının sormuş olduğu sorulara cevap veren Onbaşı traktör ile ilgili yapmış olduğu tahkikata değindi. Araştırma sonucu bahse konu traktörün polis kayıtlarında görünmediğine vurgu yapan Onbaşı, bu konu ile ilgili Lefkoşa’ da gümrük ve kayıt dairesinde gerekli araştırmayı yapacağını aktardı.

Bir başka soru üzerine bilgi veren tahkikat memuru traktörün sahibi hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını, bu konuda bir şikâyetin polise henüz gelmediğine vurgu yaptı. Güney Kıbrıs’ tan sirkat edildiğine dair bilgi bulunduğuna değinen tahkikat memuru yine bir soru üzerine zanlı 4 ün ifade vermemekle birlikte itiraf niteliğinde bir beyanı olduğunu aktardı.

Önündeki şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak maksadıyla zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)