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Güney Kıbrıs'a yasadışı yollardan geçmek istediler!

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek planı yapan zanlılar Etiendem Nkeng Emmanuel, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bienose ve Shafiqullah Haqmal tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

29 Mart 2022 Salı 19:07
Güney Kıbrıs'a yasadışı yollardan geçmek istediler!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek planı yapan zanlılar Etiendem Nkeng Emmanuel, Uche Maxcellinus Lemoha, Paschal Chinedu Anugom, Philip Bienose ve Shafiqullah Haqmal tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Arslan, olguları aktardı. Polis,  23.03.2022 tarihinde, saat 19:15, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanının batısında eski Lefkoşa yolu diye bilinen yerde, yapılan operasyonda, Zanlı 1 Etiendem Nkeng Emmanuel'in kullanımında bulunan HN 401 plakalı salon araç içerisinde, Zanlı 2 Uche Maxcellinus Lemoha, Zanlı 3 Paschal Chinedu Anugom, Zanlı 4 Philip Bıenose ve Zanlı 5 Shafiqullah Haqmal tespit edilerek, Zanlı 1 Etiendem Nkeng Emmanuel'den yapılan soruşturmada kişi başı 100 Euro karşılığı KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip G.K.R.Y.'ne geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını ve Zanlı l'in tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun mahkeme emri ile incelenmek üzere emare alındığını anlattı. Polis, aynı tarihte zanlı 1 ile zanlı 4’ün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlıların KKTC'deki statüleri ile vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapıldığını söyledi. Polis, yasal statüsü olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 15 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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