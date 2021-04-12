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Güney Kıbrıs'a kaçak geçiş olayını organize eden bir kişi daha hala aranıyor!

Alayköy’de askeri bölgeye yakın arazi içerisinde gece yarısı Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile gizli ittifak kurdukları iddiası ile tespit edilerek tutuklanan zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin ardından söz konusu zanlıları organize ederek söz konusu yere götüren aracı Wahab Uddin ve şoför Hasan Kılıç’ta tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 12:44
Güney Kıbrıs'a kaçak geçiş olayını organize eden bir kişi daha hala aranıyor!
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Toykan Gülerler zanlıların bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak oluşturmak suçlamasına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khian, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin 9 Nisan 2021 tarihinde saat 02.30' da Alayköy'de boş vaziyette bulunan askeri bölgeye yakın Malişka Gece Kulübü avlusu içerisinden Güney Kıbrıs’a geçmek için toplandıklarını belirtti. Gülerler zanlıların henüz askeri bölgeye geçmeden söz konusu avlu içerisinde gizlenmiş bir vaziyette tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti. Polis zanlılardan yapılan sorguda ve incelenen kamera görüntülerinde zanlıları söz konusu yere getiren THS 551 plakalı araç ile zanlı Hasan Kılıç’ın getirdiğini bu organizasyonu da zanlı Wahab Uddin yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Toykan Gülerler zanlılar Hasan Kılıç ve Wahab Uddin’in gönüllü ifade verdiğini ve zanlı Kılıç’ın diğer zanlıları söz konusu yere götürmek için 150 euro para aldığını ve bu parayı polise teslim ettiğini, zanlı Wahab Uddin’in ise 50 euro aldığını ancak parayı bozup harcadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis bu organizasyonu yapan bir kişinin daha olduğunu ancak yurtdışında olduğu için tespit edilmediğini, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin ülkeye kısa süre önce geldiğini ve kalıcı bağları olmadığını zanlı Hasan Kılıç’ın ise TC vatandaş olup ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, zanlı Wahab Uddin’inde çalışma zni ile bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlıların durumlarına göre teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davasında hazır olması maksadı ile ülkeye kısa süre önce öğrenci statüsü ile gelen zanlılar Blanu Nsonpa, Mugwa Kayala, Landu Brayane, Tamba Gıanny, Fuala Bellevıe, Faisal Khıan, Arshad Khıan, Sabeel Alam, Wisdom Chimaobi Amaogaranya, Izaz Ahmad ve Alex Ngougue’nin 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Sağer zanlılar Kılıç ve Uddin’in ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısa Kaçak Geçiş
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