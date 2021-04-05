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Güney Kıbrıs'a kaçak geçerken yakalanan zanlılara 3'er gün daha tutukluluk

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan beşi Bangladeş, biri Nijerya, bir diğeri Pakistan uyruklu 7 kişi görevli askerler tarafından tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan Delowar Hossain, Mohammad Sohel Prodan, Md Al Amin Daly, Rıfat Molla, Mohammed Faysal, Muhhamad Mudassar, Peter Okwuada yeniden mahkemeye çıkarıldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
Güney Kıbrıs'a kaçak geçerken yakalanan zanlılara 3'er gün daha tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yusuf Keleşzade, Alaköy’de 1 Nisan 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden Delowar Hossain (E-40-Bangladeş), Mohammad Sohel Prodan (E-26- Bangladeş), Md Al Amin Daly (E-22-Bangladeş), Rıfat Molla (E-23-Bangladeş), Mohammed Faysal (E-28-Bangladeş),Pakistan Uyruklu Muhhamad Mudassar (E-27,Pakistan),Peter Okwuada’nın (E-25-Nijerya) Güney Kıbrıs’a geçmek istediği sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Polis, zanlıların vermiş oldukları ifadede aranmakta olan şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye bırakıldıklarını amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı Delowar Hossain’in çalışma izniyle, zanlılardan birinin ise öğrenci izniyle ülkeye geldiğini, diğer 5 zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıları söz konusu bölgeye bırakan şahıs hakkında araştırmaların devam ettiğini dile getirerek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 15:13
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısa Kaçak GeçişAskeri Yasak Bölgeyi Ihlal
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