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Güney Kıbrıs'a kaçak geçerken yakalanan zanlılara 1'er gün tutukluluk

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlılar Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chiemeka Ve Femi Oladımeji Bolarinwa mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:11
Güney Kıbrıs'a kaçak geçerken yakalanan zanlılara 1'er gün tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili bulguları aktardı.

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Karadağlı huzurda bulunanan zanlılar Kamrul Hasan, Adam Amınu, Patience Chance Nranra, Sobuj Kha, Malachy Okonkwo Agbo, Aloye Edwin Ugbodaga, Ifeanyi Frankline Chıemeka Ve Femi Oladımeji Bolarınwa’nın 6 Nisan 2021 tarihinde saat 21.25 raddelerinde Alayköy'de 1.Derece Askeri Yasak Bölge olan Temas hattı'na 50 metre yakın mesafede, Bangladeş ve Nijerya vatandaşı olan zanlıların sınırı ihlal ettikleri esnada görevli askerler tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olmakla birlikte huzurda bulunan zanlı Kamrul Hasan’ın bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis memuru Karadağlı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek ilk etapda zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Askeri Bölgeyi Ihlal
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