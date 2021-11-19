Güney Kıbrıs'a geçmek isterken tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yasal girişi bulunmayan ancak yasal olarak çıkış yapmak isterken ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Mariama Kake tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mariama Kake’nin 15.11.2021 tarihinde saat 15.45’te Lefkoşa’da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda KKTC’den Güney Kıbrıs’ın geçmek için giden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye herhangi bir yasal limandan girişinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının pasaportunu, erkek arkadaşına verdiğini, erkek arkadaşının ise avukat Mustafa Ulaş’a verdiğini beyan etmesi üzerine polis bu hususta da araştırma başlattığını anlattı. Polis, aynı gün zanlının suçüstü tutuklandığını, alınması gereken ifadeler ve zanlının KKTC’ye geliş amacının araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.