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Güney'e geçerken yakalandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekcesi ile tutuklana zanlı Erick Bodo Nlandu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Şubat 2022 Pazar 09:11
Güney'e geçerken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmek için gizli ittifak yaptığı gerekcesi ile tutuklana zanlı Erick Bodo Nlandu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Erıck Bodo Nlandu,  ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak kurmak suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.02.2022 tarihinde saat 22:00 de Akıncılar köyü içinde bir polis ekibi tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında zanlının koşarak polisten kaçmaya teşebbüs ettiğini aktardı. Polis, akabinde zanlının köy içerisinde tespit edilerek soruşturma maksatlı Demirhan Polis Karakoluna getirilerek 25.02.2022 tarihinde tercüman yardımı ile yapılan sorgusunda Güney Kıbrıs’da kalmakta olan Nijerya uyruklu ve isminin Stephan olduğunu bildiği kişi ile kendisini Güney Kıbrıs’a geçirmesi için 350 Euro karşılığında anlaşıp ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını vermiş olduğu gönüllü ifadesi ile de kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde kendisi ile birlikte 2 erkek ve 1 bayan şahsın olduğunun öğrenildiğini ve bu doğrultuda araştırmaların devam etmekte olup zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen yapılamadığını ve incelenmekte olan kamera görüntüleri mevcut olduğunu söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erick Bodo Nlandu
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