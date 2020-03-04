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Güney'den kaçtı Kuzey'de yakalandı

Kokain kaçakçısı Rum Gazimağusa’da yakayı ele verdi

Güney'den kaçtı Kuzey'de yakalandı

Kokain kaçakçısı Rum Gazimağusa’da yakayı ele verdi

04 Mart 2020 Çarşamba 14:22
Güney'den kaçtı Kuzey'de yakalandı
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Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin 25 Mart 2019’da Larnaka’da  1,5 kilo kokain meselesiyle ilgili  aramakta olduğu Giorgos Christodoulou (E-45) adlı şahıs dün Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr madde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 4/3/20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

                                                     

İddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermek üzere çağırdı. Yıldırım yemin tahtında verdiği bilgide alınan bir bilgi üzerine 3/3/20 tarihinde Gazimağusa’da bir otel odasında zanlının kalmakta olduğunu tespit ettiğini belirterek temin edilen arama müzekeresi ışığında  zanlının huzurunda arama gerçekleştirildiğini aktardı.

Arama sonucu tuvalet aynası,masası üzerinde 1 gramı dökülmüş vaziyette toplam 2 gr kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve aynı yerde kullanımı için boru şekline getirilmiş bir adet 20 Euro banknot ile oda giriş kartı buluarak emare alındığını söyleyen Yıldırım zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğine ve suçunu itiraf ettiğine değinen Yıldırım emare uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 2019 yılı Aralık ayı içerisinde GKRY’nde bir şahıstan 100 Euro karşılığı 3 gr olarak aldığını, Beyarmudu sınır kapısından KKTC’ye ithal ettiği ve 1 gramını geçen süre içerisinde kullandığı yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Zanlının geçici olarak ikamet ettiği öğrenilen iki adreste arama müzekeresi tahtında arama yapıldığınan değinen Yıldırım kanunsuz herhangi bir şeyin tespit edilemediğini belirtti.

Tahkikatın yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına vurgu yapan Yıldırım emare uyuşturucuların analiz için Devlet Kimya Labaratuvarına, diğer materyallerin de parmak izi araştırması için PGM’ye gönderileceğini söyleyerek zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatı’nın sorusu üzerine Yıldırım verdiği cevapta zanlının birisi İskele Boğaz, diğeri Akdoğan’da olmak üzere 2 adresi olduğu tespit edildiği ancak bunlarla ilgili kira sözleşmesi yapılıp yapılmadığı konusunda elinde somut bir bilgi olmadığını aktardı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polisin talep etmiş olduğu 3 günlük süreyi 2 günle sınırladıktan sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının tahkikat amaçlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 04.03.2020 15:41
Anahtar Kelimeler:
Giorgos ChristodoulouKokainRum
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