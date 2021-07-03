Güney'den getirdiği aracın plakasını sahtelediler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz araç getiren Barış Gül ile araca başka plaka takan Hasan Şoförel ile Cuma Şoförel dün mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru, Muhammet Ercan, zanlı Barış Gül’ün 25 Haziran tarihinde güney Kıbrıs’tan gümrük işlemi yaptırmadan araç getirdiğini söyledi. Polis, zanlı Gül’ün aracı hurda niyetine Hasan Şoförel’e 4 bin 500 liraya sattığını ifade etti. Polis, zanlı Cuma Şoförel’in söz konusu araçla 27 Haziran tarihinde Dikmen’de dikkatsiz sürüş yaparken tespit edildiğini ifade etti. Yapılan işlem sırasında Cuma Şoförel’in kullandığı EU990 plakalı aracın gerçekte güneyden gümrüksüz olarak getirilen HXT712 plakalı araç olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada Hasan ile Cuma Şoförel kardeşlerin söz konusu araca HU990 plakasını yerleştirdiklerini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini, Barış Gül’in bir sabıkası, Hasan Şoförel’in 2 sabıkası Cuma Şoförel’in ise 23 sabıkası, askıda 5 davası olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Barış Gül ile Cuma Şoförel’in 5’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, Hasan Şoförel’in ise 3 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.